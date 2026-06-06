C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de Bernadette Chirac.
Tout au long de sa vie publique, elle s’est engagée avec détermination au service des Français, notamment des plus fragiles. Son action a durablement marqué notre pays.
J’adresse mes pensées… pic.twitter.com/2zDFm2cEyq
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 6, 2026
La France perd aujourd'hui une figure qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. Bernadette Chirac n'était pas seulement l'épouse d’un président : elle était une femme engagée, élue locale enracinée en Corrèze, artisan discret mais déterminant des… pic.twitter.com/X99ndZLrO3
— Valérie Pécresse (@vpecresse) June 6, 2026
Bernadette Chirac n’était pas seulement la « femme de » ou la « veuve de ». Elle sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux. A sa façon elle participa au combat féministe. A sa famille, ses proches,… https://t.co/Na8RVAYoJU
— Olivier Faure (@faureolivier) June 6, 2026
Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.
Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi,… pic.twitter.com/cMC0BXZyLq
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2026
La France perd une femme d’exception. Bernadette Chirac aura incarné, avec une dignité rare, le sens du devoir, l’amour de la France et la fidélité aux siens. Elle fut bien plus qu’une Première Dame, une femme de caractère, ancrée dans ses convictions et proche des Français.… pic.twitter.com/cmot5LfakU
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 6, 2026
Bernadette Chirac aimait les Français.
La France pleure une Première dame généreuse, figure emblématique de l’opération Pièces jaunes et présidente de la fondation Claude Pompidou.
Nice a été témoin de son engagement à travers l’Institut Claude Pompidou contre la maladie… pic.twitter.com/ovujKn5xoG
— Eric Ciotti (@eciotti) June 6, 2026