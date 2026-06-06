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En directDisparition de Bernadette Chirac : Emmanuel Macron salue «une grande dame» qui «a changé tant de vies avec discrétion et obstination»

[JACQUES DEMARTHON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L’ancienne première dame «s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d’avoir 93 ans», le 18 mai dernier, a déclaré sa fille.
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