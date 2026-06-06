Disparition de Bernadette Chirac : qui est Anh Dao Traxel, la «fille de cœur» des Chirac ?

Bernadette Chirac s'est éteinte ce vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans. Au cours de sa vie, en plus de ses deux filles Claude et Laurence, elle avait recueilli pendant quelques temps une «fille de coeur», Anh Dao Traxel.

Bernadette Chirac, qui vient de s'éteindre à l'âge de 93 ans, et l'ancien président Jacques Chirac, avaient été les parents de deux filles, Claude et Laurence. Au cours de leur vie, ils avaient également accueilli au sein de leur famille Anh Dāo Traxel, une jeune réfugiée vietnamienne. Si elle n'avait pas été adoptée officiellement, elle était la «fille de coeur» du couple.

Agée aujourd'hui de 68 ans, Anh Dāo Traxel est arrivée en France parmi les boat-people vietnamiens en 1979. Présents à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où arrivaient les réfugiés, les Chirac avaient remarqué la jeune fille de 21 ans. Ils l'accueilleront alors pendant deux ans jusqu'à son mariage.

Si elle a partagé le quotidien de la famille pendant toute cette période, leurs relations vont ensuite s'étioler.

Brouille avec les chirac

En 2014, Anh Dāo Traxel avait publié une autobiographie intitulée «Chirac : une famille pas ordinaire : les confidences de leur fille de coeur», dans laquelle elle estimait avoir été instrumentalisée politiquement.

C'est après ce livre que les relations entre elle et les Chirac se refroidissent considérablement. Mais la brouille prend fin au décès de Jacques Chirac en 2019, où elle reprend contact avec le clan.

A l'époque, elle avait salué «un grand homme qui l'a protégée». «Il m'a tout donné dans ma vie, m'a permis d'avoir une deuxième chance», avait-elle souligné.

Celle qui est aujourd'hui fonctionnaire au ministère du Tourisme et présidente de l'association «L'Étoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire, n'a pas réagi pour l'heure au décès de Bernadette Chirac.