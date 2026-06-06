Disparition de Bernadette Chirac : qu’est-ce que l’opération Pièces jaunes?

Bernadette Chirac, est morte ce vendredi 5 juin à l’âge de 93 ans. Première dame emblématique, «Bernie» était la figure de l’opération Pièces jaunes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Elle était le visage emblématique de l’opération Pièces jaunes. Bernadette Chirac, épouse de l’ancien président de la République, Jacques Chirac (1995-2007) est morte ce vendredi 5 juin à l’âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac dans un communiqué. Mais quelle est cette œuvre de bienfaisance qu’elle a portée durant 25 ans ?

Bernadette Chirac n’a pas été à l’origine de la création de l’opération Pièces jaunes mais c’est elle qui l’a rendue populaire et a participé à son succès. Lancée pour la première fois en mars 1990, elle est imaginée par le professeur Claude Griscelli, président de la Fondation de 1989 à 1994.

Ce dernier s’est inspiré d’une initiative similaire ayant eu lieu aux États-Unis, The Marche of Dimes, c’est-à-dire «la marche des centimes». Une opération qui visait à récolter les pièces de 10 centimes de dollars dans des urnes placées un peu partout sur le territoire américain.

La première édition française s’était quant à elle cantonnée à Paris et à la région parisienne. Les urnes recueillant les centimes ayant été disposées dans des boulangeries, des agences bancaires et dans les mairies de Paris. Elle avait été pour le moins concluante.

L'apparition de la boîte jaune

Par la suite, les petites tirelires jaunes à remplir soi-même à la maison ont fait leur apparition. Pour l'édition de 2026, ce sont deux millions de tirelires qui ont été distribuées dans les bureaux de postes, chez les enseignes partenaires, via le Figaro et les magazines d'Unique héritage Média.

L'argent récolté doit servir à financer des projets dans les établissements de santé pédiatrique, permettant notamment le rapprochement des familles, l'aménagement des services pour les rendre plus accueillants mais aussi le financement d'activités pour permettre aux enfants malades de s'évader.

L'opération a lieu tous les ans entre les mois de janvier et février. Son système a évolué notamment du fait de la crise du Covid en 2020. Il est à présent possible de faire des dons de manière dématérialisée.

Depuis son lancement en 1989, l'opération Pièces Jaunes a récolté plus de 116 millions d'euros et participé à 9.800 projets.

En 2019, Bernadette Chirac a passé les rênes de l'opération Pièces jaunes à Brigitte Macron. L'actuelle Première dame a par la suite nommé le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, parrain de l'opération.