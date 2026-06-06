Bernadette Chirac n’était pas seulement la « femme de » ou la « veuve de ». Elle sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux. A sa façon elle participa au combat féministe. A sa famille, ses proches,… https://t.co/Na8RVAYoJU

— Olivier Faure (@faureolivier) June 6, 2026