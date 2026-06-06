Femme aux engagements nombreux, cheville ouvrière de l’opération « Pièces jaunes » en faveur des enfants hospitalisés, Bernardette Chirac aura marqué la vie publique française, aux côtés de son époux le président Jacques Chirac.
Le département de la Corrèze et la France entière…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) June 6, 2026
Bernadette Chirac nous a quittés à l'âge de 93 ans.
Bernadette Chirac était cette femme de caractère, d’une force rare, devenue un visage familier et apprécié de tous.
Aux côtés de Jacques Chirac, elle a traversé et participé à écrire l’Histoire de la Ve République.
Élue de… pic.twitter.com/ib9pmlx0SB
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 6, 2026
Avec la mort de Bernadette Chirac, nous perdons une grande dame au service de la France. Franche et engagée aux côtés de Jacques Chirac, auprès des Français, elle incarnait pour tous la Fondation des Hôpitaux de Paris qu’elle a présidée depuis 1994 et jusqu’en 2019. Je pense à sa… pic.twitter.com/tEorvm1nqt
— Gérard Larcher (@gerard_larcher) June 6, 2026
Avec la disparition de Bernadette Chirac, je perds une grande amie qui m’a toujours soutenu politiquement comme personnellement. Elle était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse. Je ne saurais choisir entre tous les souvenirs merveilleux comme douloureux que nous… pic.twitter.com/bflPeI5DGp
— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) June 6, 2026
Je tiens à saluer aujourd'hui la mémoire d'une femme libre, indépendante et profondément engagée, qui tout au long de sa vie, aux côtés de Jacques Chirac, n'a cessé de faire vivre ses convictions au service des autres. Mes pensées affectueuses vont à sa fille Claude, à son… pic.twitter.com/Uzix5OkUD3
— Dominique de Villepin (@Villepin) June 6, 2026
Bernadette Chirac était une femme engagée.
Auprès de son mari, qu’elle avait accompagné dans les différents mandats qu’il avait exercés, et notamment comme Première Dame.
Au service de la Corrèze, elle en fut l’élue pendant près de quarante ans. Je peux témoigner qu’elle ne… pic.twitter.com/p3mZ9hlgjc
— François Hollande (@fhollande) June 6, 2026
J’apprends avec tristesse le décès de Bernadette Chirac. Femme de caractère, de conviction et d’engagement, elle aura marqué la vie publique française. J’adresse mes pensées les plus sincères à sa fille Claude, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches. pic.twitter.com/qlgrmiP94W
— Rachida Dati ن (@datirachida) June 6, 2026
En hommage à Bernadette Chirac, le Président de la République et son épouse invitent toutes celles et ceux qui le souhaitent à se rendre dès 15h à la Maison Élysée située en face du Palais. Un registre de condoléances sera mis à disposition. pic.twitter.com/aOCETcrrv4
— Élysée (@Elysee) June 6, 2026
Bernadette Chirac nous a quittés.
Avec elle disparaît une personnalité politique à part. Une femme de caractère, de conviction et de terrain, qui connaissait profondément les Français, leurs préoccupations et leurs attentes. Bernadette Chirac fut bien davantage que l’épouse du…
— Jean-François Copé (@jf_cope) June 6, 2026
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de Bernadette Chirac.
Tout au long de sa vie publique, elle s’est engagée avec détermination au service des Français, notamment des plus fragiles. Son action a durablement marqué notre pays.
J’adresse mes pensées… pic.twitter.com/2zDFm2cEyq
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 6, 2026
La France perd aujourd'hui une figure qui a marqué la vie politique de notre pays pendant plus d'un demi-siècle. Bernadette Chirac n'était pas seulement l'épouse d’un président : elle était une femme engagée, élue locale enracinée en Corrèze, artisan discret mais déterminant des… pic.twitter.com/X99ndZLrO3
— Valérie Pécresse (@vpecresse) June 6, 2026
Bernadette Chirac n’était pas seulement la « femme de » ou la « veuve de ». Elle sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux. A sa façon elle participa au combat féministe. A sa famille, ses proches,… https://t.co/Na8RVAYoJU
— Olivier Faure (@faureolivier) June 6, 2026
Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.
Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi,… pic.twitter.com/cMC0BXZyLq
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 6, 2026
La France perd une femme d’exception. Bernadette Chirac aura incarné, avec une dignité rare, le sens du devoir, l’amour de la France et la fidélité aux siens. Elle fut bien plus qu’une Première Dame, une femme de caractère, ancrée dans ses convictions et proche des Français.… pic.twitter.com/cmot5LfakU
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 6, 2026
Bernadette Chirac aimait les Français.
La France pleure une Première dame généreuse, figure emblématique de l’opération Pièces jaunes et présidente de la fondation Claude Pompidou.
Nice a été témoin de son engagement à travers l’Institut Claude Pompidou contre la maladie… pic.twitter.com/ovujKn5xoG
— Eric Ciotti (@eciotti) June 6, 2026