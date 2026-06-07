Ardèche : un homme de 67 ans retrouvé vivant après être resté coincé deux jours sous les roues de son tracteur

Alors qu’il coupait du bois sur la parcelle familiale, un homme de 67 ans s’est retrouvé coincé sous les roues de son tracteur. Isolé de toute activité humaine, ce dernier a été forcé d’attendre les secours pendant deux jours entiers.

Ce sexagénaire a bien cru ne jamais s’en sortir. À Saint-Félicien, en Ardèche, un homme s’est retrouvé sous les roues de son tracteur. Alors qu’il travaillait dans les bois, près du village de Saint-Pierre-sur-Doux, son engin agricole a basculé et lui est littéralement tombé dessus. L’homme de 67 ans s’est alors retrouvé coincé sous le poids de son tracteur, dans l’incapacité totale de bouger.

Heureusement pour lui, l’engin n’a pas comprimé ses voies respiratoires ni son visage, ce qui lui a permis de respirer de manière à peu près normale. Mais le fait que l’accident se soit produit dans les bois, isolé de toute présence humaine, ne lui a pas permis d’appeler à l’aide. Ainsi, il a été contraint d’attendre deux jours à l’orée du bois.

L’homme retrouvé deux jours plus tard, sain et sauf

Ce n’est que deux jours après l’accident que l’homme a été retrouvé. Son fils, inquiet de ne pas avoir de nouvelles depuis le jeudi 4 juin, a décidé de partir à sa recherche ce samedi 6 juin en fouillant la parcelle familiale. Le jeune homme a été choqué de découvrir son père coincé sous le véhicule, faible mais encore vivant. Il s’est alors empressé d’appeler les pompiers avant de le dégager du tracteur.

Bien que l’homme ait été dégagé avant l’arrivée des secours, le Samu a décidé d’héliporter le sexagénaire vers le centre hospitalier Lyon Sud. L’homme a depuis été placé en urgence absolue et est surveillé de près par le personnel médical. Les analyses ont révélé qu’il avait été gravement touché à la jambe et au thorax.