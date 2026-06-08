Gérald Darmanin : «Je suis favorable à l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs». Le ministre de la Justice s’exprimait sur le meurtre de Lyhanna.
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«Y a-t-il d'autres affaires Lyhanna ? C'est la question qu'on peut tous se poser» s'interroge Gérald Darmanin
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Gérald Darmanin : «Les remontées d’informations me font penser qu’il y a eu un dysfonctionnement grave des services de la justice». Le ministre de la Justice s’exprimait sur le meurtre de Lyhanna.
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Gérald Darmanin : «En fonction des résultats des inspections, il pourrait y avoir des sanctions». Le ministre de la Justice s’exprimait sur le meurtre de Lyhanna.
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Gérald Darmanin a appelé lundi à "la mobilisation générale" des magistrats après les défaillances mises au jour dans l'affaire Lyhanna, en demandant "que nous puissions faire la vérité des chiffres aux Français, sur ce qui ne s'est pas bien passé dans l'affaire".
"Est-ce que l'affaire Lyhanna est une affaire de défaillance ponctuelle ? (...) Ou est-ce qu'il y a de façon plus systémique de très nombreuses affaires comme celle-ci dans les cours d'appel et dans les parquets en France ? C'est l'inspection qui le dira", a ajouté le garde des Sceaux lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec l'ensemble des procureurs généraux de France.
Le meurtre Lyhanna "montre que le déni reste extrêmement puissant dans la société", a estimé lundi le magistrat et ancien président de la Ciivise Édouard Durand, déplorant que la parole des victimes continue de se heurter au fonctionnement de l'ensemble des institutions.
La mort de la fillette de 11 ans, ainsi que les révélations sur plusieurs plaintes pour viols sur mineures visant le suspect – dont certaines ont été classées sans suite – ont suscité une vive émotion et relancé les interrogations sur les failles du système.
"Nous tous ne prenons pas suffisamment au sérieux la parole des enfants qui dénoncent des violences", a regretté sur France Inter le juge Durand, qui a présidé la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) entre 2021 et 2023.
"Le déni se montre dans le fonctionnement de toutes les institutions, mais puisqu'il s'agit d'abord de grandes criminalités, il se montre d'abord dans le fonctionnement de la police et de la justice", a-t-il poursuivi.
"Les enfants parlent. Et presque toujours, nous ne les croyons pas. Et nous ne les protégeons pas. Faut-il alors qu'un enfant meure pour qu'enfin on le croie?", a également dénoncé dimanche dans une tribune au Monde Alice Gayraud, ancienne responsable du plaidoyer de la Ciivise.
🗣️ Sandrine Rousseau : "Je réclame la démission de @GDarmanin. Mais ce serait trop facile qu'on se contente de ça. Il faut regarder dans chaque foyer, village, collectivités et c'est extrêmement difficile"
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«Je n’attendais pas d’excuses de Gérald Darmanin, j’attendais une démission», s’insurge Marion Maréchal, dans #LaGrandeInterview
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Gérald Darmanin réunit ce lundi à la Chancellerie les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant des enfants victimes dans le sillage de l'affaire Lyhanna.
Le garde des Sceaux a convoqué les procureurs généraux - représentants du ministère public au sein des 36 cours d'appel de France - à 08H30 pour une "réunion de travail". Il va leur dire qu'ils ont jusqu'au 14 juillet "pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants", soit environ 70.000.