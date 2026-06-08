Meurtre de Lyhanna : des centaines de rassemblements devant les tribunaux prévus ce lundi soir

Face aux manquements révélés dans l'affaire du meurtre de la jeune Lyhanna, plusieurs collectifs féministes ont appelé à des rassemblements et des manifestations devant le ministère de la Justice et les tribunaux à 19h ce lundi.

La colère gronde en France. Depuis la découverte du corps de la jeune Lyhanna, 11 ans, les révélations sur la passivité de la justice à l'égard de Jérôme Barella, principal suspect du meurtre, ont fait monter la tension dans le pays. Pour exprimer leur colère et faire bouger les choses, plusieurs collectifs féministes et de protection de l'enfance ont appelé à des rassemblements ce lundi 8 juin à 19h00 devant le ministère de la Justice à Paris et devant une centaine de tribunaux partout en France.

J-1 : Lundi rassemblement partout en France pour #Lyahanna et les petites filles qui ont porté plainte contre J.B. et dont la parole n'a pas été entendue.😡



Exigeons l'éradication de la #pédocriminalité, c'est une question de volonté politique. @GDarmanin@EmmanuelMacronpic.twitter.com/vlAK3F1wV2 — Mouv’Enfants (@MouvEnfants) June 7, 2026

Dénonçant une «défaillance systémique des institutions», la Fondation des femmes a notamment demandé «une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants».

Une réunion des procureurs généraux ce lundi

Sous le feu des critiques, Gérald Darmanin, ministre de la Justice a pris la parole, annonçant la réunion de tous les procureurs généraux à la Chancellerie ce lundi pour leur demander une revue complète des plaintes concernant des enfants victimes. Le garde des Sceaux les a convoqués à 08h30 pour une «réunion de travail». Il va leur dire qu'ils ont jusqu'au 14 juillet «pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants», soit environ 70.000, comme le ministre l'a annoncé dès dimanche sur LCI.

«On va prendre ressort par ressort, toutes les plaintes» et «il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances» tant que ce recensement n'aura pas été fait, a prévenu Gérald Darmanin, alors qu'une marche blanche réunissait 6.000 personnes en hommage à Lyhanna à Fleurance, dans le Gers.

La question des moyens devrait être également sur la table de la «réunion de travail» de ce lundi place Vendôme.