«Il y a trop peu de policiers et de gendarmes formés à la réception de la parole des enfants», a regretté Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité-Libertés, ce lundi lors de La Grande Interview sur CNEWS, en réaction au meurtre de Lyhanna et aux nombreux dysfonctionnements de la justice dans cette affaire.
Meurtre de Lyhanna : «Il y a trop peu de policiers et de gendarmes formés à la réception de la parole des enfants», regrette Marion Maréchal
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le