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Meurtre de Lyhanna : «Il y a trop peu de policiers et de gendarmes formés à la réception de la parole des enfants», regrette Marion Maréchal

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a trop peu de policiers et de gendarmes formés à la réception de la parole des enfants», a regretté Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité-Libertés, ce lundi lors de La Grande Interview sur CNEWS, en réaction au meurtre de Lyhanna et aux nombreux dysfonctionnements de la justice dans cette affaire.

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