Le Sénat lance une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la politique pénale

Le Sénat a décidé ce mercredi de lancer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice et le pilotage de la politique pénale, en réaction au choc suscité par la mort de la jeune Lyhanna, ont annoncé plusieurs parlementaires à l'AFP.

La commission des Lois de la chambre haute a acté la constitution d'une mission d'information sur "le pilotage de la politique pénale et la prévention de ses dysfonctionnements" dans la matinée, a indiqué sa présidente Muriel Jourda.

Cette mission d'information demandera l'octroi des pouvoirs de commission d'enquête, ce qui lui donnera des prérogatives d'audition et d'investigation élargies.