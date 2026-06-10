Les obsèques de la petite Lyhanna se tiendront ce vendredi, annonce la famille. Elles se dérouleront dans la «plus stricte intimité», à la demande de la famille de la collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, a indiqué à l'AFP l'avocat des parents, François Roujou de Boubée.

L'enterrement aura lieu à 14h30 au cimetière de Fleurance, la ville où elle était scolarisée et où un hommage à Lyhanna a rassemblé 6.000 personnes dimanche.