«DÉRAP’PAS» : l'association Antoine Alléno et Skyrock s'allient pour mettre le rap au service de la sécurité routière

L’association Antoine Alléno et la station de radio Skyrock ont décidé d’utiliser le langage du rap pour informer les jeunes en matière de sécurité routière. Une importante tournée d’été sera bientôt engagée dans toute la France.

Une tournée pour sauver des vies. Alors que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez jeunes en France, l’association Antoine Alléno s’engage pour informer le plus grand nombre.

De ce fait, celle-ci a décidé de s’associer à la radio Skyrock et de lancer le projet «DÉRAP’PAS». Cette initiative a pour ambition de s’appuyer sur le rap, très populaire chez les jeunes, pour transmettre les codes et informer sur les risques et les dangers qu’ils pourront rencontrer au volant.

Ainsi, en juin et en juillet, une tournée sillonnera six villes de France : Paris, Lille, Rennes, Lyon, Marseille et Bordeaux. Par l’intermédiaire d’un studio embarqué à bord d’un camion, des jeunes «auront l’opportunité d’enregistrer leurs freestyles sur le thème de la sécurité routière».

Cette tournée prendra fin le 17 septembre prochain, sur la scène du Grand Rex, à Paris, à l’occasion d’une soirée qui réunira de nombreux artistes, des jeunes révélés lors de la tournée, et de nombreux danseurs.

Une association en première ligne

A la suite de la mort de son fils, Antoine, victime en mai 2022 d’un chauffard à l’âge de 24 ans, le chef étoilé Yannick Alléno a décidé de créer l’association Antoine Alléno. Celle-ci a pour objectif de soutenir les victimes.

L’association a d’ailleurs vivement contribué à la création du délit d’homicide routier, porté par le député LR Eric Pauget, entériné le 1er juillet 2025 par le Parlement. Cette loi permet de poursuivre les responsables d’accidents mortels accompagnés d’une circonstance aggravante, comme la consommation de stupéfiants ou le défaut de permis. «C’est l’aboutissement d’un travail acharné contre l’injustice», s’était réjoui Yannick Alléno.

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 529 jeunes de 18 à 24 ans sont décédés sur les routes françaises en 2024, soit 32 de plus qu’en 2023. Cette tranche d’âge reste la plus touchée par ce risque de mortalité. Au total, 3.193 personnes sont mortes sur les routes en France métropolitaine.

le protoxyde d’azote à combattre

Le chef Yannick Alléno entend également s’attaquer à la consommation de protoxyde d’azote. En avril dernier, l’association Antoine Alléno a annoncé l’introduction d’une action en justice contre deux fabricants de protoxyde d’azote.

Elle demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner les entreprises à cesser leurs activités en France, sous peine d'une astreinte financière, et à verser 25.000 euros à l'association pour ses frais de justice.