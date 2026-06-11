Le Kremlin a appelé jeudi l'Iran et les Etats-Unis à "revenir à la table des négociations", après une nouvelle nuit de bombardements au Moyen-Orient et l'annonce par Téhéran de la fermeture totale du détroit d'Ormuz.

"Nous appelons toutes les parties de ce conflit à la retenue et à revenir à la table des négociations", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant à une question de l'AFP lors d'un point-presse quotidien. Il a mis en garde contre le risque de "nouvelles conséquences négatives" de cette "escalade des tensions" pour la situation dans la région et pour "l'économie mondiale".