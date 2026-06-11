La Cour des comptes rend ce jeudi ses observations sur la répartition des migrants sur le territoire

La Cour des comptes doit rendre ses observations, ce jeudi 11 juin, sur la répartition des migrants sur le territoire français. La région Île-de-France est celle bénéficiant du plus grand nombre de places d’hébergement.

Un partage inégal. Alors que la répartition des demandeurs d’asile et des réfugiés est décidée depuis le 13 mai 2022 par un arrêté pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon un schéma d'accueil renouvelé tous les deux ans, la Cour des comptes doit rendre ses observations ce jeudi 11 juin dans la soirée, pour juger de l'efficacité de cette opération.

Tous les deux ans, un plan national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés est en effet arrêté par l'exécutif, après consultation des ministres chargés de l'asile, du logement et des affaires sociales, pour définir les modalités de répartition des migrants dans les structures d’hébergement. Le dernier schéma de répartition entre les régions a été inscrit au Journal officiel le 15 janvier 2025.

L'Île-de-France en haut du classement, la Guadeloupe en bas

Ce texte avait permis de renouveler cette attribution pour l’année en cours, et pour la suivante. Ainsi, tout comme pour les deux années précédentes, la région Ile-de-France est celle bénéficiant du plus grand nombre de places d’hébergement, avec 19.816 pour les demandeurs d’asile et 3.166 pour les réfugiés, pour un total de 22.982.

La deuxième position revient au Grand-Est. Néanmoins le différentiel en termes de répartition est important, avec 15.202 solutions d’hébergement. En métropole, la zone bénéficiant du nombre le moins important reste le Centre-Val de Loire avec 4.188 hébergements pour les demandeurs d’asile et seulement 373 pour les réfugiés, pour un total de 4.561 places.

Du côté de l’Outre-mer, la région la moins dotée en termes de lieux d’accueil est la Guadeloupe avec uniquement 6 places.