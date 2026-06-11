RN «sous-représenté» sur Radio France : «Ce comportement n'est plus supportable», dénonce Marine Le Pen

La cheffe de file du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a, ce jeudi, dénoncé le fait que son parti soit sous-représenté sur les antennes de Radio France. Un comportement qui «n'est plus supportable» a-t-elle affirmé.

À la suite de la mise en demeure de Radio France par l'ARCOM pour «sous-représentation du RN en journée», Marine Le Pen a réagi. Elle a estimé sur X que «ce comportement n'est plus supportable».

Je Ce comportement n’est plus supportable ! pic.twitter.com/PDbH1Gps6z — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 11, 2026

Par ailleurs, dans un communiqué, le parti a fait part de son indignation face à la situation, déplorant l'utilisation de «telles méthodes par le service public» de plus «en pleine campagne des élections municipales».

«En dépit de son poids électoral, une volonté manifeste de restreindre la parole du Rassemblement national, premier parti de France, premier groupe à l’Assemblée nationale et première délégation du Parlement européen lors d’un processus électoral, sur les antennes de Radio France», a déploré le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

«A l’approche de la campagne présidentielle, nous appelons l’ensemble des dirigeants du service public de l’audiovisuel, ainsi que le gouvernement, à mesurer la gravité de cette atteinte démocratique», a-t-il été ajouté.

Pour rappel, l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, a mis en demeure Radio France pour «sous-représentation du RN en journée». Les chiffres montrant que 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter est diffusé entre minuit et 5h59 et plus de 70% sur France Info.

«Radio France doit se mettre en conformité avec le pluralisme induit par le vote des Français, et faire le nécessaire pour que le Rassemblement national soit représenté correctement, avec toute l’impartialité que lui impose le cadre légal, sur ses antennes», a exigé le RN dans son communiqué.