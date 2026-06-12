Gens du voyage à Castres : 800 jeunes privés d'un tournoi de rugby, plusieurs milliers d'euros de dégâts

À Castres, un bras de fer s'est installé entre la municipalité et les gens du voyage. À l'occasion des fêtes évangéliques, une centaine de caravanes se sont installées illégalement sur un terrain. 800 jeunes ont été privés d'un tournoi de rugby très attendu.

Une situation extrêmement tendue dans le Tarn. Des dizaines de policiers municipaux déployés et un maire impuissant face à l'envahissement de son terrain sportif. À Castres (Tarn), une centaine de caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement à l'occasion des fêtes évangéliques, privant au passage 800 jeunes d'un tournoi de rugby très attendu.

Les équipes de CNEWS se sont rendues sur place pour recueillir les témoignages des Castrais et du maire de la ville : «On est quand même dans une terre de rugby. Après, qu'ils investissent les terrains, mais à chaque fois en cassant tout, en piquant l'électricité, la flotte et tout ce qui s'en suit. Non, non, il y a un moment ou un autre, il faut gérer», a déclaré un habitant à CNEWS.

un transformateur saccagé, des barrières détruites

«Dans ce cas-là, il faut aller les voir et leur dire : "Si vous faites un emplacement, vous vous installez, mais en contrepartie, vous payez aussi tout ce qui est électricité et l'eau"», a proposé un autre passant à notre micro. «Ils ont le droit aussi de s'installer quelque part. Personne ne les veut», a lancé une femme interrogée.

Sur place, le bras de fer s'est rapidement intensifié. Les gens du voyage ont refusé de quitter les lieux. Alors le maire a décidé de couper l'eau et l'électricité auxquelles la communauté s'était raccordée illégalement, non sans faire de dégâts.

«Là, on est sur plusieurs milliers d'euros. Très clairement, un transformateur a été complètement saccagé. Ils ont détruit des barrières, ils ont détruit des installations type candélabres, etc. C'est plusieurs milliers d'euros», a expliqué le maire de Castres Florian Azéma à CNEWS.

Plus grave encore, le maire de Castres a affirmé que plusieurs agents de la ville ont été menacés de mort lors de leur intervention. La municipalité a annoncé sa volonté de déposer plainte.