Castres : des policiers visés par des tirs en pleine rue, trois agents touchés

Plusieurs policiers ont été visés par des tirs ce mercredi soir à Castres (Tarn) alors qu’ils étaient en intervention dans le quartier de Lameilhé, a appris CNEWS auprès de sources policières et du parquet.

Des faits graves. Deux équipages de policiers ont été visés par des tirs ce mercredi 3 décembre dans la soirée à Castres dans le Tarn, ont confirmé le parquet et des sources policières à CNEWS.

Engagés dans une intervention dans le quartier de Lameilhé, les sept policiers présents ont été visés par des «tirs émanant d’un véhicule occupé par plusieurs personnes». Après les tirs, la voiture a pris la fuite avant de percuter un autre véhicule stationné dans la rue.

Trois policiers ont été touchés par «des projectiles de type plomb de chasse», a détaillé une source policière à CNEWS. Néanmoins, le parquet a indiqué que seul l’un d’eux a été blessé par l’impact «au niveau du crâne».

Aucune interpellation d’individu mis en cause dans les tirs n’a été réalisée, a précisé le parquet de Castres. Selon les informations d’une source policière à CNEWS, un jeune homme de 18 ans, accroupi entre deux voitures, a été interpellé et qu’une carabine se trouvait à proximité. L’enquête se poursuit.

Sur X, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé une attaque «inadmissible et insupportable» et a promis «que les auteurs recherchés devront répondre de ces actes graves dans le cadre de l’enquête ouverte.»