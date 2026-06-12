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Rescapée de la rafle du Vel d’Hiv et présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, Arlette Testyler est décédée

Arlette Testyler avait été arrêté le 16 juillet 1942. [JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

La présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, Arlette Testyler, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv, est décédée ce vendredi 12 juin à l'âge de 93 ans, a annoncé la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Une survivante, témoin de l’Histoire. Arlette Testyler, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv et présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz, s’est éteinte ce vendredi 12 juin à l’âge de 93 ans.

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, qui a fait part du décès d’Arlette Testyler, a rappelé que la rescapée était née à Paris en 1933. Elle a été arrêtée avec sa mère Malka et sa sœur Madeleine le 16 juillet 1942, puis conduite au Vélodrome d'Hiver avant d'être internée au camp de transit de Beaune-la-Rolande, dont elles parviennent à s'évader, rappelle la Fondation.

Sa sœur et elle se sont ensuite cachées, jusqu’à la Libération, par une famille de Vendôme (Loir-et-Cher), Jeanne et Jean Philippeau, reconnus Justes parmi les Nations en 2025. Leur père a perdu la vie à Auschwitz.

Une vie de transmission

«Je veux appeler l'Histoire pour repousser l'ombre froide de l'oubli et de l'ignorance», avait déclaré Arlette Testyler, au moment de cette reconnaissance à titre posthume. «Désormais, la mémoire est une ligne de résistance», car «la vague remonte, en particulier en Europe», avait-elle alors ajouté.

Présidente de l’Union des déportés d’Auschwitz depuis fin 2024, Arlette Testyler intervenait dans les établissements scolaires, les lieux de mémoire et les cérémonies commémoratives.

«Après son mari Charles et avec elle s'éteint une voix essentielle de notre mémoire collective, celle d’une enfant du Vel d'Hiv devenue, tout au long de sa vie, une passeuse infatigable de vérité, de courage et d'humanité», a réagi Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié (FSJU).

Sur le même sujet Pierre-François Veil, fils cadet de Simone Veil et président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, est mort à 72 ans Lire

Arlette Testyler «a consacré son existence à raconter l’indicible, à dire l'injustice subie par les siens, et à transmettre aux jeunes générations l'exigence du souvenir», a-t-il ajouté.

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