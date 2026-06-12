Le chanteur Frank Michael, connu pour le tube «Toutes les femmes sont belles», est mort à 79 ans

Le crooner belge d’origine italienne Frank Michael est mort à l’âge de 79 ans, a-t-on appris ce vendredi. L’auteur de «Toutes les femmes sont belles» a succombé à un cancer des poumons.

Le monde de la musique est en deuil. Le chanteur belge d’origine italienne Frank Michael est décédé à l’âge de 79 ans des suites d’un cancer des poumons foudroyant. C’est sa fille, Sandra Gabelli, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, ce vendredi 12 juin. «Mon papa est parti», a-t-elle écrit sur Facebook.

De son vrai nom Franco Gabelli, le «crooner aux cheveux blancs» né dans la région de Parme, en Italie, s’est installé en Belgique, près de Liège, dans sa vingtaine. C’est en 1974 qu’il s’est lancé dans une carrière dans la musique. Des titres comme «J'peux pas t'oublier», «Pour toujours et à jamais», «Il est toujours question d'amour», et surtout «Toutes les femmes sont belles», sorti en 1996, ont contribué à son succès et à faire de lui un chanteur de charme.

Des chansons à l'eau de rose assumées

Un statut jugé ringard pour certains, que l’intéressé assumait pleinement. «Je prends ça avec le sourire. Julio Iglesias ou Mike Brant ont fait exactement ce que je fais. Tout le monde a chanté l'amour, il n'y a pas de gêne à ça», expliquait-il à l’AFP il y a vingt ans, fier de voir dans son public aussi bien des personnes âgées que des jeunes.

En 2003, Frank Michael avait dévoilé l’album «Entre nous», pour lequel Didier Barbelivien et Johnny Hallyday lui avaient signé des chansons. En parallèle, il s’était envolé vers les Etats-Unis où il avait enregistré un disque de reprises d’Elvis Presley à Nashville. Et en compagnie des musiciens du King.

S’il n’a jamais souhaité suivre le chemin traditionnel de la promotion en limitant ses passages à la télévision et à la radio, Frank Michael aurait néanmoins vendu entre 15 et 20 millions d’albums en plus de cinquante ans de carrière.

«Les visites pour rendre un dernier hommage à mon papa seront ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent venir lui dire au revoir. Je sais combien son public lui était attaché, et je suis certaine que leur présence sera pour lui un magnifique témoignage de respect, de reconnaissance et d'affection», a précisé dans son message Sandra Gabelli.