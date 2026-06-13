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Les durées des arrêts de travail limitées à partir du 1er septembre 2026

Le taux d’absentéisme des salariés du secteur privé est resté à un niveau élevé depuis la crise sanitaire. [Adobe Stock]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le décret limitant à partir de septembre prochain la durée des arrêts de travail à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation, a été publié ce samedi au Journal officiel.

Les durées des arrêts de travail sont de plus en plus limitées. Un décret à ce sujet a été publié ce samedi au Journal officiel.

«Les plafonds (…) sont fixés à trente et un jours pour une première prescription et à soixante-deux jours pour une prolongation», précise le décret.

Ces plafonds entreront en vigueur à partir du 1er septembre prochain, sauf exception liée à l’état de santé du patient, et s’appliqueront aux différents professionnels de santé amenés à prescrire des arrêts de travail (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes).

Dans son projet initial, le gouvernement voulait pouvoir fixer cette limite par décret à 15 jours pour un premier arrêt de travail prescrit par un médecin de ville, et à 30 jours à l’hôpital.

Un taux d'absentéisme plus élevé depuis la crise du Covid

Le taux d’absentéisme des salariés du secteur privé est resté à un niveau élevé depuis la crise sanitaire, une forte augmentation particulièrement marquée chez les cadres, avec des arrêts plus longs et souvent liés à la santé mentale, selon une étude publiée par la mutuelle Malakoff Humanis.

À la suite de ces absences, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale augmentent plus fortement depuis le Covid.

«Ça coûte 18 milliards d’euros à la Sécurité sociale et ça augmente d’un milliard d’euros par an, donc les enjeux sont considérables», avait affirmé en avril dernier le ministre du Travail et des Solidarités Jean-Pierre Farandou.

Sur le même sujet Voici pourquoi les jeunes sont de plus en plus absents au travail, selon une étude Lire

Un autre décret, également paru ce samedi au Journal officiel, fixe à quatre ans la durée maximale de versement des indemnités journalières dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à partir de 2027.

arrêtTravail

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