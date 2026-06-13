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Un drone pour surveiller les autoroutes : quelle est cette expérimentation inédite menée en France ?

Le drone peut atteindre une vitesse de 60km/h. [© Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la Sécurité routière a annoncé ce vendredi une augmentation de 4% de la mortalité sur les routes de France en mai 2026, de nouveaux moyens sont testés afin de renforcer la sécurité. Sur une portion de l'A88 en Normandie, un drone a été utilisé en conditions réelles pour épauler les patrouilleurs d’autoroutoutes.

De jour comme de nuit, ils détectent les risques. Des drones pour épauler à distance les patrouilleurs d’autoroutoutes ont été testés en conditions réelles le mardi 9 juin 2026 en Normandie, sur une portion de l’A88 entre Argentan (Orne) et Falaise (Calvados). Une première en France, comme l'a rapporté Ouest-France.

Un bijou de technologie qui pourrait être déployé dans les années à venir, afin de renforcer la sécurité des usagers et des équipes de patrouilleurs d’autoroutes. Ce vendredi 12 juin, la Sécurité routière a annoncé une augmentation de 4% de la mortalité sur les routes de France en mai 2026, par rapport à l'année précédente.

Un rayon d'action de 100 kilomètres

Équipé de caméra infrarouge rotative à 360 degrés et offrant des images précises à plus d'un kilomètre, le drone possède plus de trois heures d'autonomie pour un rayon d'action de 100 kilomètres. Il est capable de détecter plusieurs anomalies sur la route, de l'obstacle sur la chaussée jusqu'au départ de feu, en passant par la circulation à contresens ou encore la présence d’animaux errants.

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Afin de respecter l’autorisation accordée par la Direction générale de l’aviation civile, le drone ne vole pas au-dessus de l'autoroute, mais un peu à côté à 120 mètres de haut. Avec sa vitesse de 60km/h, la fabrication de l'entreprise toulousaine Delair transmet en temps réel les données récoltées au centre de contrôle de l’A88 situé à Fontenai-sur-Orne, près d’Argentan.

DroneAutoroutesexpérimentation

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