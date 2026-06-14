«Emmanuel Macron est plus prompt à frapper fort pour parler en Européen, que pour épouser la peine des Français», a déclaré Eliot Deval ce dimanche matin sur CNEWS dans son édito de l'Heure des Pros Week-end. Il est notamment revenu sur la colère des Français à la suite des propos du président français sur le meurtre de Lyhanna.
L'édito d'Eliot Deval : «Emmanuel Macron est plus prompt à frapper fort pour parler en Européen, que pour épouser la peine des Français»
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le