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L'édito d'Eliot Deval : «Emmanuel Macron est plus prompt à frapper fort pour parler en Européen, que pour épouser la peine des Français»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Emmanuel Macron est plus prompt à frapper fort pour parler en Européen, que pour épouser la peine des Français», a déclaré Eliot Deval ce dimanche matin sur CNEWS dans son édito de l'Heure des Pros Week-end. Il est notamment revenu sur la colère des Français à la suite des propos du président français sur le meurtre de Lyhanna. 

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