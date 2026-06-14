Mort de Bernadette Chirac : un double hommage rendu ce dimanche à l'ancienne élue de Corrèze

Après les obsèques de Bernadette Chirac vendredi dernier en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, un hommage va être rendu ce dimanche 14 juin à l'ancienne Première dame dans la ville de Corrèze puis, à partir de 14h, au domaine de Sédières à Clergoux.

Un dernier adieu. Décédée le 5 juin dernier à l'âge de 93 ans, les obsèques de Bernadette Chirac ont été célébrées ce vendredi 12 juin à 14h30 en la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Mais c'est en Corrèze qu'un dernier hommage va avoir lieu ce dimanche.

D'abord avec une cérémonie religieuse à 10h dans la ville de Corrèze, puis un «moment amical et de souvenir» à 14h au domaine de Sédières, ouvert à «tous les Corréziens si chers à son cœur», a précisé Claude Chirac.

Née Chodron de Courcel, elle a été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

Les hommages des politiques

Depuis l'annonce du décès de Bernadette Chirac dans la soirée de vendredi, une pluie d'hommage lui a été rendue. «Avec la disparition de Bernadette Chirac, je perds une grande amie qui m’a toujours soutenu politiquement comme personnellement», a réagi sur X Nicolas Sarkozy. «Elle était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse. Je ne saurais choisir entre tous les souvenirs merveilleux comme douloureux que nous avons partagés ensemble au cours de ces cinquante dernières années», poursuit l’ancien président de la République.

«Bernadette Chirac était une femme engagée», a écrit sur X l’ancien président de la République François Hollande. Une femme engagée «auprès de son mari», «comme première dame», «envers les plus fragiles avec la belle initiative des Pièces Jaunes», «au service de la Corrèze».

Emmanuel et Brigitte Macron lui ont également rendu hommage dans un post X : «Elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant. Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient», conclut-il.