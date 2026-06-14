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Réchauffement climatique : vers des examens de fin d'année organisés uniquement le matin ?

Dès ce lundi, à 8h, les élèves de terminale plancheront sur un des trois sujets de philosophie. [THOMAS COEX / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face à la hausse des températures, le ministre de l'Education nationale souhaite à l'avenir que les examens de fin d'année comme le baccalauréat se tiennent uniquement le matin. 

Le réchauffement climatique va-t-il bouleverser l'organisation du baccalauréat ? Invité ce dimanche sur France Inter, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a expliqué qu'il n'était plus favorable à la tenue d'examens en après-midi, les candidats étant davantage exposés aux fortes chaleurs dans les salles de classe qu'en matinée. 

«Globalement, entre 8 heures et 12 heures, si vous avez aéré le matin avant d'arriver, ça reste à peu près frais», a-t-il détaillé. A l'inverse, l'après-midi, les fortes chaleurs rendent les conditions de passage des épreuves de plus en plus difficiles. «On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves aujourd'hui en mai ou en juin, [...] entre 14h à 18h, ce n'est pas possible».

Cette prise de position intervient alors que la session de baccalauréat vient tout juste de débuter. Les élèves de première ont passé l'épreuve de français jeudi puis celle de mathématiques vendredi. Les élèves de terminale prendront le relais la semaine prochaine, dès lundi à 8h, avec l'épreuve de philosophie. 

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Après un début de mois de juin relativement doux, une nouvelle vague de chaleur est attendue sur l'ensemble du territoire dès la semaine prochaine. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 36 °C dans plusieurs régions. 

réchauffement climatiqueBaccalauréatEducation Nationalechaleur

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