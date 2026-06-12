35 °C à Paris, 36 °C à Auxerre... Une vague de fortes chaleurs attendue la semaine prochaine

L'été s'installera progressivement la semaine prochaine avec des températures attendues jusqu'à 36°C dans l'Hexagone. Malgré le retour du soleil, quelques averses sont à prévoir.

La météo fait du yo-yo. Après une semaine particulièrement fraîche et pluvieuse, le beau temps devrait être de retour la semaine prochaine. Un nouvel épisode de chaleur intense est attendu, le deuxième avant l'arrivée de l'été calendaire.

«Les températures remontent à nouveau ce week-end et la semaine prochaine à des niveaux élevés pour la saison», écrit Météo France dans son bulletin. Les chaleurs devraient grimper de 10 °C en l'espace de quelques jours. Cette hausse des températures est provoquée par les remontées très chaudes venues d'Afrique.

31 °C attendus à Montpellier

Lundi 15 juin, les températures atteindront jusqu'à 32 °C en Hexagone. Cela devrait concerner Bordeaux et Perpignan. Il devrait faire 31 °C à Montpellier et Toulouse, 29 °C à Rennes ou encore 27 °C à Lyon et Alençon. Paris aura un peu moins chaud avec 25 °C, tout comme Reims avec 22 °C et Lille avec 20 °C. L'ensemble du territoire pourra profiter du soleil.

Le beau temps devrait se poursuivre le lendemain. Mardi 16 juin, il devrait faire entre 27 °C et 29 °C dans la région Grand Est, entre 23 °C et 30 °C en Nouvelle-Aquitaine, entre 27 °C et 30 °C en Occitanie ou encore entre 26 °C et 33 °C en Auvergne-Rhône-Alpes. Des averses sont prévues à Gap.

Météo France

juqu'à 36 °C à partir de jeudi

Pour la journée du mercredi 17 juin, un grand soleil est attendu sur l'ensemble du territoire. Les températures devraient une nouvelle fois augmenter dans certaines villes. Il fera désormais 28 °C à Reims, à Alençon et à Montpellier, 30 °C à Strasbourg et à Nantes, 31 °C à Paris, 32 °C à Bourges et Limoges et 33 °C à Chalon-sur-Saône.

Le premier pic de chaleur de la semaine pourrait être atteint le jeudi 18 juin. Jusqu'à 35 °C sont attendus à Auxerre. Montélimar, Tarbes et Toulouse suffoqueront sous 32 °C, Bordeaux et Chaumont sous 33 °C et Paris, Nantes, Bourges et Lyon sous 34 °C. «Les nuits vont également devenir plus chaudes sur une grande partie de la France, avec des minimales de l’ordre de 20°C possibles dans les terres», écrit Météo France.

Météo France

Les conditions climatiques devraient être similaires pour la journée du vendredi 19. À une exception près : la chaleur devrait être accompagnée de pluies dans le nord.

La chaleur va perdurer pour le week-end du 20 et 21 juin qui marquera officiellement le début de l'été. Les météorologues anticipent des températures dépassant les 30 °C sur une bonne partie du territoire. C'est à Paris qu'il devrait faire le plus chaud avec 35 °C. Des averses pourraient venir gâcher pour une partie du nord l'ambiance estivale.

La fête de la musique sera célébrée sous un nouveau record de température de la semaine. Les habitants d'Auxerre, de Limoges et de Chalon-sur-Saône étoufferont sous 36 °C. Plusieurs villes dont Paris, Tours, Vichy, Lyon, Montélimar et Chaumont frôleront les mêmes températures.