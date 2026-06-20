«Ce n'est une surprise pour personne, sur la question migratoire, Emmanuel Macron est plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de François-Xavier Bellamy, de Bruno Retailleau ou encore Marine Le Pen», a déclaré Eliot Deval dans son édito du 20 juin sur le plateau de l'Heure des Pros Week-end.
L'édito d'Eliot Deval : «Sur la question migratoire, Emmanuel Macron est plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de François-Xavier Bellamy, de Bruno Retailleau ou encore Marine Le Pen»
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le