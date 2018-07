Le top 5 des meilleurs burgers de Paris

C’est à lui que l’on doit la vague de street food qui a déferlé sur Paris : le hamburger.

Revisité il y a quelques années, cet emblème de la restauration rapide se prépare désormais avec des ingrédients haut de gamme : viande, bun et garniture vraiment frais et surtout frites maison. Aujourd’hui, ces (nombreuses) adresses sont bien implantées et ont essaimé dans toute la capitale. La mode est passée, mais l'envie irrépressible de burger reste.

Le plus gourmet : Blend



L’enseigne, compte désormais cinq adresses dans la capitale, il est donc difficile d'y échapper. Là encore, la recette est simple et terriblement efficace : des ingrédients de qualité superposés dans un burger «gourmet». Le bun a été élaboré par un Meilleur ouvrier de France et la viande a été sélectionnée par le boucher dit «bohème», Yves-Marie Le Bourdonnec.

Pour les recettes, on retiendra le Cheesy (10 euros) avec son délicieux cheddar et ses oignons frits. Le Signature (10 euros) mérite égalment le détour : bœuf, compotée d’oignons caramélisés au vinaigre balsamique et bacon, bleu, emmental et enfin pousses d’épinards. Les végétariens pourront se régaler avec le Tale, qui est à base de mozzarella di Bufala panée, de tomates séchées et de feuilles de basilic. Les burgers s’accompagnent de frites (4 euros) ou bien encore de sweet potato fries (5 euros).

Blend, 2e, 3e, 6e, 10e et 11e.

Le plus itinérant : Le Camion qui Fume



Cela fait des années qu’il fume dans les rues de la capitale. Le pionnier des food trucks s'est bien implanté dans le décor parisien. A l'origine du projet, Kristin Frederick avait initialement débarquée à Paris pour parfaire ses connaissances culinaires. Aujourd'hui le succès est tel, les camions se sont multipliés ( et surtout sédentarisés avec l'ouverture de restaurants permanents.

On y retrouve la fameuse carte où les burgers se déclinent en version sauce barbecue, bleu, végétarien ou pull pork. Mais rien ne vaut un bon classique cuit à point avec ses pickles. Les gourmands peuvent choisir de l’accompagner de frites maison, d’un peu de coleslaw ou d’une part de cheesecake. La formule à 12,90 euros reste la même : burger+frites+boisson ou dessert.

Le camion qui fume,

MK2 Bibliothèque, 132 avenue de France, 75013 Paris – Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 sauf le lundi midi.

Place de la Madeleine, 11 Place de la Madeleine, 75008 Paris – Tous les mardi et vendredi de 12h à 14h

Le plus frenchy : Big fernand



Ici, il ne s’agit pas de hamburgers mais de hamburgés. La petite entreprise pionnière de la street food est devenu un mastodonte et un exemple de réussite. On ne compte plus ses adresses dans l'Hexagone mais aussi dans le reste du monde. Le succès tient sans aucun doute à l'étiquette franchouillarde clairement revendiquée. Les burgers ont été soigneusement baptisés : Bartholomé, Basile, Victor, Lucien… La palette des fromages est vaste : tomme de Savoie, raclette, fourme d’Ambert, sainte-maure.

En marge des recettes définies, les plus créatifs peuvent jouer aux apprentis-chefs et tout composer eux-mêmes. La formule (autour de 15 euros) comprend le burger, les frites Fernandines et la boisson. Les plus affamés peuvent quant à eux opter pour une version XXL (+4 euros). Pour accompagner le tout, il y a de la bière artisanale (Gallia) mais aussi du côtes-du-rhône et du crozes-hermitage du domaine Chapoutier.

Big Fernand, 1er, 2e, 4e, 9e, 11e, 13e et 14e.

Le plus new-yorkais : PNY



C’est la référence en matière de bons burgers. Fort de son succès dans les 10e et 11e arrondissements, de nouvelles adresses ont ouvert dans le 3e et le 9e. Le PNY – pour Paris New York – on y va surtout pour son classique et alléchant The Return of the Cowboy (12,5 euros), qui dégouline de cheddar. On y retrouve, comme avec les autres burgers, un steak en provenance du Ponclet, en Bretagne, et un bun très frais. La carte propose en plus une version veggie, l’Atomic (12 euros), à base de champignons portobello. Des recette éphémères sont régulièrement proposées à la dégustation. En ce moment c'est un hommage au Big Mac qui fait parler de lui.

L'ensemble des burgers se dégustent avec de délicieuses frites «allumettes maison» (3,40 euros). Enfin, PNY ce sont aussi des lieux agréables, bien décorés, avec (en général) une équipe de serveurs jeunes et de bonne humeur, même en cas d’affluence.

PNY, 3e, 9e, 10e et 11e.

Le plus créatif : Maison



Après s'être dispersée dans plusieurs ouvertures, Maison recentre le tir sur ses deux adresses principales (6 Rue Grégoire de Tours et 20 Rue de Ponthieu). Décors soignés et assiette alléchante : le bun est préparé chaque et livré encore chaud selon le staff. Quant à la viande, elle est hachée sur place. Côté recette, le choix (autour de 12 euros) se fait entre des mets de facture simple : le Classic (tomates confites, oignons rouges frits) auquel on peut ajouter de la poitrine fumée, du cheddar ou du bleu d’Auvergne ; le Poulet (poitrine fumée, sauce moutarde).

Mais on y trouve aussi des burgers plus sophistiqués comme le Signature avec sa sauce échalotes. En accompagnement, les frites peuvent se décliner avec du fromage comme la poutine québécoise. A noter : en plus des burgers, Maison dispose d’une carte de cocktails sophistiqués (10 euros).

Maison, 6e et 8e.