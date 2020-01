Le festival Classicaval revient pour une nouvelle édition à Val d'Isère

C’est l’événement incontournable des amoureux de la musique classique et de la neige. Du 12 au 15 mars, le festival Classicaval investit la station Val d’Isère. Pendant trois jours, les mélomanes assisteront à des concerts d’exception, dont celui du pianiste virtuose, Jean-François Zygel.

Dirigé par la pianiste russe Elena Rozanova, Classicaval accueille depuis vingt-cinq ans des figures majeures de l’univers classique international. Cette année, le festival donne carte blanche à Jean-François Zygel, le plus célèbre des pianistes improvisateurs français. Réputé pour sa fantaisie, son imagination et sa pertinence, ce pianiste virtuose clôturera l’évènement le jeudi 15 mars avec un concert inédit.

A l’église baroque de Saint-Bernard de Menthon, les instruments s’accorderont sur les plus belles notes, de Mozart à Georges Bizet en passant par les partitions de Johannes Brahms. Un concert inaugural aura lieu le mardi 13 mars, interprété par les violonistes Svetlin Roussev et Brieuc Vourch, le violoncelliste François Salque, le jeune altiste Manuel Vioque-Judde et Elena Rozanova au piano.

©Classicaval

Entre le classique et le jazz, le jeune accordéoniste Vincent Peirani et le violoncelliste François Salque, interpréteront le mercredi 14 mars des oeuvres de Samuel Strouk, Astor Piazzolla, Django Reinhardt ou encore Robert Schumann.

©Classicaval

En parallèle des concerts, un piano chaussé de patins sera mis à disposition du public en haut des pistes de la stzation. Le festival proposera également en préambule une rencontre avec les artistes, ainsi qu’une visite guidée de l’église de Saint-Bernard de Menthon en présence des musiciens.

Classicaval, du 12 au 15 mars 2018, Eglise de Val d'Isère (73).