Cinq adresses pour un week-end estival à Toulouse

Entre briques roses et ciel bleu, Toulouse est la destination idéale pour un city-break ensoleillé.

De allées Jules Guesde au quai de la Daurade, l'offre de sorties ne manque pas. Et si les incontournables persistent, de nouveaux lieux émergent régulièrement. Pour boire, manger ou se cultiver, CNews a selectionné cinq adresses à découvrir dans la ville rose.

Une guinguette : pêcheurs de sable

De fin avril à fin octobre, les Pêcheurs de sable investissent les quais de la Daurade, sur les bords de la Garonne, offrant boissons et snacks à petit prix. Idéal pour l'apéritif, mais aussi pour un café matinal les pieds dans l'eau.

Tous les jours de 10h à 22h - Quai de la Daurade

Un musée : le museum d'histoire naturelle

Avec ses 2 millions de pièce, le museum d'histoire naturelle de Toulouse est l'un des plus importants de France. Récemment restauré, il abrite, dans un écrin de verre et de briques alliant architecture contemporaine et tradition toulousaine, des trésors d'ornithologie et d'ethnographie.

Pour les familles, le museum propose des ateliers à destinations des enfants et des tout-petits. Et même sans y participer, les plus jeunes ne manqueront pas de s'émerveiller devant les squelettes de dinosaures ou la collection de papillons. En fin de visite, le snack du jardin du musée propose des produits de qualité dans un cadre idyllique.

Du mardi au dimanche de 10h à 18h - 35 allée Jules Guesde

un bar cosy : la maison

Institution toulousaine récemment rénovée, la Maison est, comme son nom l'indique, un bar où l'on se sent chez soi. Avec son atmosphère tamisée, ses lampions et son mobilier chiné avec soin, c'est l'endroit parfait pour une soirée en amoureux ou des retrouvailles entre vieux amis.

L'été, une petite terrasse prolonge l'ambiance cosy sur le trottoir, et l'équipe met à disposition une guitare sèche, pour qui voudrait tenter quelques notes.

Du lundi au samedi à partir de 17h30 - 9, rue Gabriel Peri

une librairie : ombres blanches

Ouverte en 1975, Ombres Blanches n'a cessé de s'agrandir depuis. Devenue la principale librairie indépendante de la ville, elle n'en garde pas moins un esprit «artisanal», porté son équipe passionnée et ses choix originaux.

En plus de la boutique principale, qui accueille la littérature ainsi qu'un riche rayon jeunesse, la librairie compte une annexe dédiée à la nature et au tourisme, une autre au cinéma, et une troisième aux livres étrangers en version originale.

Du lundi au samedi - 50, 48, et 33, rue Gambetta ; 3,rue Mirepoix

un food truck : les mecs au camion

Tous les soirs de semaine, sur les allées François Verdier, les Mecs au camion garent leur food-truck pour proposer des burgers gourmands, cuisinés sur place, à base de savoureux produits frais.

Buns briochés artisanaux récupérés chez le boulanger du coin, viande de l'Aubrac hachée sur place, fromages affinés et frites à l'ancienne : c'est la qualité d'un restaurant à déguster façon pique-nique.

Du lundi au vendredi soir - 4, allées François Verdier