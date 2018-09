Trois expositions parisiennes célèbrent Pablo Picasso

Dans la capitale, les musées proposent une mise en lumière inédite de la production, à la fois riche et diversifiée, du maître du XXe siècle Pablo Picasso. De ses périodes bleue et rose, en passant par sa passion pour la danse, les visiteurs pourront admirer ses plus grands chefs-d’œuvre, dont certains exposés pour la première fois en France.

ses plus beaux chefs-d’œuvre au musée picasso

Quel est le sens de la notion de chef-d’œuvre pour le peintre espagnol ? L'exposition Picasso. Chefs-d’œuvre ! répond en présentant près de 20 œuvres majeures - peintures, dessins, sculptures et gravures - mais aussi les points de vue critiques parus à l'époque.

On retrouvera Les Demoiselles d'Avignon, qui constituent l'acte de naissance du cubisme, les Arlequins, dont les poses sont à chaque fois empreintes d'une même mélancolie, mais aussi les Baigneuses, réunies pour la première fois en France à l'occasion de cette exposition.

©Succession Picasso 2018

Picasso. Chefs -d’œuvre, jusqu'au 13 janvier 2019, musée national Picasso-Paris (3e).

ses périodes bleu et rose au musée d'orsay

Essentielle dans la carrière de Picasso, la période « bleu et rose » n’a jamais été traitée dans son ensemble par un musée français. Pour la première fois, le musée d’Orsay et le musée Picasso collaborent pour un projet d’ampleur rassemblant plus de 300 œuvres du jeune Picasso. Parmi elles, l’Acrobate à la boule, ou encore son immense toile La Vie, l’un des tableaux les plus célèbres de sa période bleue, réalisé en hommage à son ami décédé Carlos Casagemas.

©Succession Picasso 2018

Picasso. Bleu et rose, du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019 au Musée d’Orsay.

picasso et la danse au palais garnier

La danse a traversé la vie du maitre. De son rôle de décorateur et de costumier pour les Ballets russes à la place qu’occupe cet art dans son œuvre en général, l'exposition Picasso et la danse dévoile près de 130 œuvres et autres documents rarement montrés en France. Un éclairage inédit sur l'intérêt du peintre pour le « mouvement dansé » et la manière dont cet art a influencé son geste de peintre dès les premières années de sa carrière.

©Succession Picasso 2018

Picasso et la danse, jusqu’au 16 septembre, Bibliothèque-musée de l’Opéra, Palais Garnier (9e).