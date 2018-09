Le mariage va faire son show ce week-end à Paris Expo porte de Versailles

Alors que la saison 2018 des mariages touche à sa fin, la prochaine se prépare déjà. Et pour trouver des idées, les futurs époux et épouses vont pouvoir chercher l’inspiration ce week-end à Paris Expo porte de Versailles (15e), au Salon du mariage.

Dans le hall 2, de 10h à 19h samedi et dimanche, les visiteurs découvriront les stands de 260 exposants, dans un espace de 8.000 m2. De quoi s’informer sur toutes les nouvelles tendances du mariage, de la décoration jusqu'au wedding planner, en passant par le traiteur ou encore la playlist.

Concernant le clou du spectacle, la robe de mariée, des défilés auront lieu (11h, 15h et 17h samedi, 11h et 15h dimanche) pour voir portées les créations d’une quarantaine de marques. Et pour celles qui voudraient les essayer, un concept store de 2.000 m2 sera spécialement installé.

A noter qu’il est possible de télécharger son invitation gratuite sur le site internet de l’événement.