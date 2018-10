Le Festival « Voix d’Automne », une ode lyrique

« Voix d’Automne » est le festival lyrique organisé par Stéphane Lissner, l’Académie de l’Opéra de Paris et la Grange au Lac. Trois jours pour découvrir l’art lyrique et l’architecture hors du commun de ce lieu du 26 au 29 octobre.

Certaines salles de concerts ont une âme et une histoire, c’est le cas de la Grange au Lac d’Evian-les-Bains. Faite uniquement de cèdre et de pin, La Grange au Lac est un réel instrument, sonnant comme l’intérieur d’un violoncelle et mêlant le luxe des lustres de cristal à la frugalité des gradins de bois.

C’est dans ce lieux emblématique que naquit le festival « Voix d’Automne ». Associant Stéphane Lissner, le célèbre directeur général de l’Opéra national de Paris et l’Académie de l’Opéra national de Paris, « Voix d’Automne » réunit les arts lyriques, le théâtre musical et l’opéra grâce à une programmation de qualité. Du 26 au 29 Octobre, enfouie dans les hauteurs de la ville d’Evian Les Bains, ce festival propose quatre soirées exceptionnelles.

Au programme, « Shakespeare, fragments nocturnes » réunissant plusieurs personnages du théâtre anglais. Maelle Dequiedt, metteure en scène de l’Académie de l’Opéra national de Paris, propose une traversée dans l’œuvre de Shakespeare, en réunissant les plus belles pages du dramaturge ayant inspiré par exemple Bellini, Thomas ou encore Britten.

Le samedi sera consacré à Mozart : La Flute Enchantée, Don Giovanni ou encore Les Noces de Figaro seront interprétés par les chanteurs de l’Académie accompagnés de l’Orchestre des Pays de Savoie dirigé par Nicolas Chalvin. Le dimanche, ce seront les valses de Brahsms qui résonneront dans la salle de la Grange au Lac. A l’apogée du romantisme, cette pièce met en avant la virtuosité du piano à quatre mains.

Enfin le récital tant attendu de Joyce DiDonato, la célèbre mezzo-soprano américaine, clôturera ce week-end. De Ravel à Rossini, Joyce DiDonato fera voyager le public avec sa voix exceptionnelle et sa joie communicative.

Du 26 au 29 octobre, le Festival « Voix d’Automne » mets donc en valeur la richesse et la théâtralité de la Grange au Lac grâce à une programmation lyrique et la présence des plus grandes voix de notre temps.