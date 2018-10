Thierry Marx ouvre son fast-food bio près des Champs-Élysées

Nouvelle adresse du chef doublement étoilé, Marxito accueillera ses premiers clients le 29 octobre. Un restaurant de steet food pour manger vite et sain.

Passionné et infatigable, Thierry Marx multiplie les projets. Après La Boulangerie, la Maison Dubernet au Printemps du Goût et L’Etoile du Nord au sein de la gare du Nord, celui qui est à la tête des brigades du Mandarin Oriental Paris inaugure une nouvelle adresse dans la capitale, à deux pas de la plus belle avenue du monde, qui devrait attirer cadres dynamiques et touristes à midi.

Au Marxito, à la déco rose poudrée imaginée par le designer marseillais Ora-ïto, les clients pourront déguster une cuisine aux inspirations bretonne et nippone, et à des prix plutôt abordables. Pour son fameux sandwich baptisé le marxito du nom du fast-food premium, le chef s’est en effet inspiré des doriyaki, ces crêpes épaisses fourrées de pâte de haricots rouges très en vogue à Tokyo, qu’il réalise à partir de farine de sarrasin.

© Mathilde de l'Ecotais

«Le marxito n'est pas une galette bretonne, ni un blini, c'est une hybridation de tout ça et cela nous fait marrer. Chez nous, c'est un produit semi-fermenté et toasté et on met ce qu'on veut dedans», explique Thierry Marx.

Proposées en version salée ou sucrée, ces recettes vont évoluer en fonction des saisons. Pour l’ouverture, les gourmands pourront goûter aux sandwichs : aubergines marinées-scarmozza-sauce piquilhos, saumon fumé- radis japonais- avocat ou pastrami-cheddar-oignons confits-moutarde japonaise. Un pur délice en bouche.

© Mathilde de l'Ecotais

Avis aux amateurs de desserts et de délices sucrés, le marxito renfermant une crème savoureuse au thé matcha est à tomber. Sans oublier de partager celui au chocolat pour les plus affamés.

© Mathilde de l'Ecotais

Plusieurs formules seront proposées tout au long de la journée. Au petit-déjeuner, la version «Matin Express» à 5,50 euros incluant un marxito sucré et une boisson chaude ou la «Full» à 11 euros avec un sandwich revisité comprenant un œuf au plat, de la romaine et du cheddar, un thé ou un café et un jus d'orange bien frais. Au déjeuner, les menus oscilleront entre 15 et 17 euros. Il sera également possible de déguster un marxito seul, sur place ou à emporter, à partir de 4 euros.

Marxito, 1 bis, rue Jean Mermoz, Paris 8e. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h30.