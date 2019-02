Bordalo II présente ses animaux faits d’ordures

Le street artiste Bordalo II présente, dans un espace éphémère de 700 m2 sur l’avenue de France à Paris (13e), son exposition « Accord de Paris ». Une trentaine de sculptures d’animaux, créées à partir de déchets plastiques, sont exposées jusqu’au 2 mars prochain.

Filets de pêche, peluches, pneus… Le choix de cette matière première dénonce la surconsommation et la pollution. L’artiste portugais souhaite sensibiliser le public à mieux prendre soin de son environnement. Et en même temps il porte un message d’espoir : en récupérant des objets dans les rues ou les déchetteries, Artur Bordalo donne une seconde vie à des animaux notamment menacés d’extinction. Ces fresques et sculptures volumineuses ont donc un double message.

Le street artiste Artur Bordalo aka "Bordalo II" ©Raymesh Cintron

Le choix du nom de l’exposition « Accord de Paris » n’est pas un hasard. Elle renvoie à la COP21 qui s’est déroulée dans la capitale. Parmi les travaux de l’artiste, on retient notamment sa série « Big Trash Animals » composée de sculptures d’animaux en grand format, et qui s’admire dans les rues parisiennes proches de la galerie. Les curieux pourront découvrir une chouette ou un lémurien qui s’étalent sur les murs du quartier de la gare, près de l’avenue de France.

©galerie Mathgoth

Chaque matin, l’exposition est réservée en priorité aux centres de loisirs et aux scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes. L’objectif ? Montrer qu’il est encore temps de changer certaines habitudes pour le bien de la planète.

« Accord de Paris », Bordalo II, jusqu’au 2 mars, 10-12, avenue de France, Paris 13 e. Du mardi au dimanche de 14h à 19h, entrée libre, galerie Mathgoth.