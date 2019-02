«Captain Marvel» : un bar éphémère dédié aux années 1990 à Paris

Du 22 février au 20 mars, le bar-restaurant «Central Park 90’s» ressuscitera les années 1990, à l’occasion de la sortie en salles du film «Captain Marvel». Blind test, gaming et photocall seront au programme.

De la carte des boissons à l’ambiance musicale, tout a été conçu pour séduire les plus nostalgiques et attirer les plus jeunes qui n'auraient pas connu cette époque.

Le lieu de 200 m2, réparti sur trois niveaux, reprendra tous les codes de la décennie qui a notamment vu naître les pin’s, les Tamagotchis ou encore les Spice Girls.

© DR

Outre un espace articulé autour du long-métrage d’Anna Boden et Ryan Fleck qui sortira le 6 mars, et d'un vidéoclub avec des films en VHS à disposition, de nombreux rendez-vous seront organisés pendant un mois.

Dans la lignée du «Disquaire Day» qui revient chaque année, un «Vinyle 90’s Day» se tiendra le 23 février, à partir de 11h. Les mélomanes pourront écouter et acheter leurs disques préférés. L’occasion de reprendre en chœur les tubes de leur adolescence.

D'autres se rendront le 2 mars à la vente de vêtements d’occasion pour remettre la main sur une veste en jean, une paire de Buffalo ou un survêtement Adidas. Les fans pourront également faire customiser leurs badges à l’effigie de «Captain Marvel».

Le grunge résonnera au sein même du «Central Park 90's» le 27 février, dès 18h, à l’occasion de la soirée «Blind test» orchestrée par une animatrice et un DJ. Les participants devront réviser leurs classiques s’ils souhaitent remporter ce karaoké géant.

Un groupe de rock alternatif se produira par ailleurs le 13 mars, à 20h, et reprendra les plus grands tubes de Nirvana, Nine Inch Nails ou encore Oasis.

Dès le 22 février, plongez dans les années 90 à l'occasion de la sortie de #CaptainMarvel au Central Park 90's (5 rue du Jour à Paris). pic.twitter.com/2htcuQCrmO — Marvel FR & BE (@MarvelFR) 4 février 2019

Les geeks seront aux anges lors de la journée retro gaming du 16 mars. A partir de 11h30, ils reprendront les manettes des consoles des années 1990 et pourront s’immerger dans les jeux vidéo de l’époque. Pour les plus affamés, un brunch régressif décliné autour des céréales et des bonbons sera accessible, à condition de débourser quelques euros.

Ceux qui préfèrent les jeux de société seront conviés le 10 mars, à partir de 14h. Une demi-journée pour éviter la banqueroute au Monopoly ou retrouver le colonel Moutarde pendant une partie de Cluedo.

Central Park 90’s, 5, rue du jour, Paris 1er. Ouvert tous les jours, jusqu'au 20 mars, de 9h à 2h.