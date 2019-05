Le Crazy Horse présente sa première guest star bionique

L’incontournable cabaret parisien le Crazy Horse met le cap sur le futur. Début juin, une invitée de taille intègrera le show pour une trentaine de représentations.

Il s’agit de la femme «bionique» Viktoria Modesta. Artiste futuriste aux multiples facettes, (compositeur-interprète, performeuse, conférencière), elle présentera une série de numéros étonnants, seule ou accompagnée.

[©JoraFrantzis]

«Elle va nous transporter dans la 3e dimension, voire la 5e», confie d’entrée Andrée Deissenberg, directrice de création du cabaret. «Elle va nous faire entrer dans le XXIIe siècle avec sa musique et ses chorégraphies. Paris n’a encore jamais vu ça !»

Cette nouvelle crazy girl présente un profil atypique pour l’institution parisienne. Une femme « augmentée et non pas diminuée » selon Andrée Deissenberg. « Ma principale préoccupation en ce moment est sa taille : avec ses chaussures, elle va faire 20 cm de plus que nos filles »

Souffrant de problèmes de santé en Lettonie avant la chute de l’union soviétique, la jeune femme s’est installée à Londres dès 12 ans. A 20 ans, après plusieurs opérations à la jambe, elle a décidé de se faire amputer sous le genou pour garder sa mobilité.

Viktoria va alors s’appuyer sur cette transformation pour libérer sa créativité et faire de son corps une véritable œuvre d’art.

[©JoraFrantzis]

Aujourd’hui elle est sollicitée pour apparaître sur tout type d’évènements (fashion week, cérémonie de clôture des JO, etc.). Son clip pour la chanson « Prototype » où elle apparaît avec des prothèses futuristes totalise à ce jour près de 11 millions d’entrées.

[©RiccardoTinelli]

C’est la première guest star bionique dans l’histoire du cabaret parisien. Depuis 2006 et l’arrivée de Andrée Deissenberg, de nombreux artistes ont apporté leur univers : Dita von Teese, Ariel Dombasle ou encore Conchita Wurst.

Des artistes qui s’illustrent par leur « prise de position » rappelle Anrée Deissenberg. Viktoria Modesta vient donc s’ajouter à une longue liste.

Crazy Horse Paris : Viktoria Modesta in Bionic Showgirl from Crazy Horse Paris on Vimeo.

Le Crazy Horse présente Viktoria Modesta la « Bionic Showgirl », du 3 au 16 juin 2019

Dim-ven : 20h30 et 23h, Samedi : 19h, 21h30 et 0h00.

Spectacle avec demi bouteille de champagne ou deux conso par pers en placement assis réservé : 127 euros/pers

Crazy Horse, 12, avenue George V, Paris 8e