Bérengère Krief s’impose en reine de la comédie romantique humoristique

Après trois ans loin des planches, Bérengère Krief dévoile avec « Amour », présenté au théâtre de la Gaîté Montparnasse, un nouveau one woman show de haute voltige. Jubilatoire.

C’est d’ailleurs en trapéziste, perchée sur un cerceau, que la jeune femme de 36 ans fait son entrée. Avec cette énergie et ce naturel dont elle ne se départit jamais, Bérengère Krief s’attèle à son sujet de prédilection : l’amour. Et l’alchimie opère. Pas question pour l'humoriste de tomber dans le déjà-vu. «J’ai trois passions» lâche-t-elle, «les histoires d’amour, la chanson et le cerceau, depuis trois jours». Dans ce spectacle, elle réunit ce trio gagnant avec originalité. Ponctué de tubes - de Dalida à Aya Nakamura en passant par Nicole Croisille ou encore Mariah Carey - auxquelles elle donne une saveur toute particulière, la pétillante blonde déroule le fil de sa vie sentimentale avec panache.

Un one woman show très personnel terriblement drôle

Drôle de bout en bout, authentique, l’artiste livre un florilège d’expériences personnelles dignes d’un scénario de cinéma. Pourtant, tout ce qu’elle raconte est vrai : son mariage annulé, son stage de développement personnel en Ardèche mené par un thérapeute « qui n’a pas vu un steak depuis 5 ans », sa mère anxiogène qu'elle imite dans ce que la comédienne appelle «Les tutos de Véro», tout y est jubilatoire, mais aussi touchant, quand elle aborde sa première histoire avec un pervers manipulateur. Campant avec énergie une série de personnages hilarants, de Martine, responsable de location de salle à la voix haut perchée, à la super copine exaspérante, la tornade Bérengère Krief dévoile son univers et signe un show de haute facture. A deux cents à l’heure, entre deux changements de costumes qui ne passent pas inaperçus - jupe en tulle, pantalon à paillettes, tenue de pom pom girl... - elle confirme que la reine de la comédie romantique, c’est elle, un humour irrésistible en plus.

Amour, actuellement, Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris.