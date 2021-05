Paris : les réservations sont ouvertes pour se rendre au nouveau musée de la collection Pinault

Des mois de retard, une pandémie et le projet d'y installer un vaccinodrome... Entièrement rénovée, la Bourse de Commerce de Paris va finalement ouvrir ses portes pour y accueillir la collection Pinault. Ce jeudi 6 mai, les réservations sont déjà ouvertes pour les journées portes ouvertes des 22, 23 et 24 mai prochains.

«La Bourse de Commerce, musée de la collection Pinault à Paris, ouvrira ses portes au public le samedi 22 mai 2021, à 11h», a-t-on récemment appris, alors que le monument parisien – fermé au public depuis le début de l'année 2017 – a subi d'importants travaux de restauration et un réaménagement intérieur complet signé du célèbre architecte japonais Tadao Ando.

Avec plus d'une année de retard sur l'agenda initialement prévu, les premiers visiteurs pourront découvrir une partie de la collection d'art contemporain de l'homme d'affaires et collectionneur français François Pinault d'ici quelques jours. Dès ce jeudi 6 mai, les réservations sont ouvertes à tous pour 3 journées portes ouvertes gratuites, les 22, 23 et 24 mai, de 11h à 19h.

Une collection constituée depuis plus de quarante ans

Pour cela, il suffit de se connecter sur le site de la collection Pinault pinaultcollection.com et de s'inscrire à la date choisie, sachant que seules les personnes qui auront ainsi réservé leurs places pourront accéder à la Bourse de Commerce. Le musée sera ensuite ouvert tous les jours, de 11h à 19h, sauf le mardi.

Là, les visiteurs pourront découvrir la collection d’œuvres contemporaines que François Pinault rassemble «depuis plus de quarante ans, à travers un programme d’expositions et d’événements». «Cette ouverture contribuera, après la dure année 2020, à la renaissance de la vie culturelle à Paris», avait fait savoir François Pinault il y a quelques mois.