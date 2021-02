La lunette de toilette d'Adolf Hitler mise aux enchères

Une relique atypique de la Seconde Guerre mondiale. Une lunette de toilette pillée par un soldat américain dans la salle de bain de la résidence bavaroise d'Adolf Hitler vient d'être mise aux enchères. L'objet est estimé entre 10.000 et 15.000 dollars (entre 8.300 et 12.500 euros).

Cette lunette en bois a été récupérée au cours de la Seconde Guerre Mondiale par Ragnvald C. Borch, un militaire du New Jersey membre de la première division alliée à s'être rendue au Berghof, la résidence secondaire du leader nazi.

D'après une lettre écrite par le soldat et fournie par son fils au commissaire-priseur, Ragnvald C. Borch a entendu ses supérieurs dire, au moment d'arriver sur les lieux : «Prenez ce que vous voulez.» Il a alors filé dans la chambre d'Adolf Hitler, s'emparant d'une veste blindée de la Première Guerre mondiale et de deux peintures à l'huile, puis a détaché la lunette de toilette.

«Qu'est-ce que tu fais avec ce siège de toilette ?», lui a demandé un autre militaire. «Où tu penses qu'Hitler a mis son cul ?», a alors répondu, plein d'humour, Ragnvald C. Borch. Expédiée aux Etats-Unis, la lunette était exposée dans le sous-sol de la maison familiale depuis la fin de la guerre, avant d'être récemment mise aux enchères par son fils.

«On peut difficilement imaginer les complots que le tyran a fomenté en contemplant le monde du haut de ce perchoir !», peut-on lire sur le site internet de la vente. L'étonnante relique a déjà fait l'objet d'une offre de 9.500 dollars (8.000 euros). Les intéressés ont jusqu'au lundi 8 février pour surenchérir.

