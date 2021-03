Le Bon Coin : une annonce hilarante pour la vente d'une voiture devient virale

«A saisir : voiture de collection conçue en 1998 sous le signe de la victoire». C'est par ces mots que commence la petite annonce laissée par MélusineBé sur Le Bon Coin. Un texte placé sous le signe de l'humour qui n'a pas tardé à devenir viral sur les réseaux sociaux.

On sait que la plate-forme française est régulièrement le théâtre de petites annonces hilarantes ou farfelues et les internautes s'en amusent. Dans le cas présent, la propriétaire d'une Renault Clio rouge pétant de 1998, décrite comme «d'époque et d'exception», fait le buzz depuis quelques jours.

Le véhicule comptant déjà près de 250.000 km est ainsi mis en avant pour un prix de vente à 999 euros. Soit légèrement plus haut de que l'argus estimant son prix à moins de 800 euros.

«Le délicieux doute du danger»

Afin de décrire au mieux son affaire, MélusineBé prend sa meilleure plume pour nous avertir que sa Clio reste un véhicule de seconde main : «Son intérieur 100 % tissu et plastique vous prédestine à des expériences uniques, comme celle de l’airbag de Schrodinger. Voyant toujours allumé, il laisse planer le délicieux doute du danger : peut-être qu’il fonctionne, peut-être pas» (sic).

Alors que plusieurs médias ont relayé son annonce, l'autrice, qui se décrit comme une ex-journaliste sur son compte Twitter», soulignait il y a quelques jours que peu d'acheteurs se sont toutefois manifesté.

Ça rigole, ça rigole, mais ça achète pas beaucoup pour l'instant. https://t.co/1ZmMHaCbXJ — Mélusine B. (@MelusineB_) March 22, 2021

Parmi les bonnes feuilles de cette annonce, MélusineBé poursuit :

«Elle est vintage et un peu cabossée mais si vous avez de l’amour (et du temps, et un peu d’argent) à lui donner, elle peut vivre une nouvelle vie. Repartir brûler le bitume comme une petite folle, être un destrier fidèle à vos côtés dans les bons comme les mauvais moments, faire rugir son moteur au rythme de vos émotions...»

«P.S : une araignée adorable (elle s'appelle Suzette) vit dans le rétroviseur, merci de ne pas la déranger».