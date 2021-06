Il retrouve son portefeuille volé il y a 17 ans

Il y a 17 ans, Ryan Seymour, un Ecossais âgé de 37 ans se faisait voler son portefeuille lors d’une soirée arrosée dans un pub de Dunfermline.

Le dernier souvenir de son bien avant de le perdre est vague. Laissé à un endroit avant de rentrer aux toilettes, disparu lors de sa sortie, le portefeuille n’était pas objet facile à retrouver pour les forces de l'ordre, tant les indices étaient infimes. A tel point que Ryan Seymour ne s’est pas attardé et avait alors entamé des démarches pour refaire ses documents perdus.

Cette histoire enfouie dans le passé de l’Ecossais va néanmoins refaire surface. Un passant a aperçu un portefeuille dans un buisson, à quelques encablures du pub où le vol avait été commis. Déposé au poste de police, l’étui contenait de nombreux documents portant le nom de « Ryan Seymour ».

Ce dernier va donc recevoir un message sur Twitter. « Bonjour Ryan, ce message va vous paraitre étrange mais auriez-vous perdu un portefeuille noir avec votre nom inscrit dessus, il y a des années ?», lui demande un homme travaillant au sein de la police de Dunfermline.

Just got this message and honestly I can't stop laughing. Somebody has handed a wallet into the police that I lost 20 YEARS AGO. hahahaha pic.twitter.com/kzocrh6bhq

— Ryan Seymour (@ryanseymour1983) April 26, 2021