Royaume-Uni : un canard en plastique a été retrouvé échoué sur le rivage après un périple de 18 ans en mer

Après un voyage de 18 ans en pleine mer, un canard en plastique a été retrouvé par un jeune garçon sur les plages d’une île écossaise. Parti de Dublin, l’objet aura parcouru au total 681 km.

Un long périple de 18 ans. Alors qu’il faisait partie des 150.000 participants lâchés dans la rivière Liffey à Dublin en 2006 dans le cadre d’une tentative de record du monde, un canard en plastique a récemment fini sa course sur le rivage des Orcades, un archipel situé au nord de l’Ecosse. À l’origine, ces canards devaient parcourir un mile sur la rivière irlandaise. Mais beaucoup de participants se sont éloignés du parcours.

De l’Irlande à l’Ecosse

Il aura fallu un voyage long de 18 ans à travers la mer avant que Filip Miller, 13 ans, trouve l’égaré sur une plage de l’île de Stronsay. Selon un témoignage de la mère du jeune garçon à BBC Radio Orkney, ils ont été «époustouflés» par la découverte. Alors qu’il promenait ses chiens sur la plage, Filip Miller est tombé sur le canard et a décidé de le ramener chez lui. Sa famille et lui ont d’abord souhaité le jeter mais ont fini par lire l’inscription dessus.

Sur l’objet en plastique, la phrase «record du monde de course de canards, Irlande 2006» était inscrite, raconte la mère du jeune garçon à la BBC. «Nous étions très enthousiastes et nous avons cherché sur Internet des informations sur cette course de canards», détaille-t-elle au média britannique. Après s’être renseignée, la famille a constaté que le canard avait été lâché depuis le Millennium Bridge à Dublin. Cette course a eu lieu afin de collecter des fonds pour une œuvre caritative.

Le plastique, fléau des océans

Malgré son long voyage de 681 km, Marion, la mère de Filip, a assuré que l’objet en plastique était en bon état. «Il est d'un jaune un peu délavé, mais il a encore un bec orange et des yeux noirs. L'écriture est étonnamment toujours présente après 18 ans passés dans la mer et un numéro a même été inscrit au dos», a-t-elle déclaré. Ce n’est pas le seul canard en plastique à s’être égaré puisqu’en 2022, l’un des 150.000 participants s’est échoué sur l’île de Man, située dans la mer d’Irlande.

En revanche, cette histoire souligne tout de même l’impact du plastique sur la planète. Les scientifiques estiment que plus de 171.000 milliards de morceaux de plastique flottaient dans les mers et océans du monde entier l’an dernier. Il faut plusieurs centaines d’années au plastique pour se décomposer. A l’image du canard retrouvé en Ecosse, après 18 ans de traversée en mer, l’objet était presque intact.