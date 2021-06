Monaco : un jeune passionné de voitures de sport totalise près de 82 millions de vues

À 25 ans, le jeune homme réalise des vidéos au volant des voitures de sport les plus luxueuses.

Lotus Elise, Ferrari f430 scuderia, Porsche 911 turbo S, Bentley Continental GT… À l’âge où beaucoup pilotent les véhicules de leurs rêves sur leur console de jeux vidéos, Seb Delanney conduit quotidiennement les voitures les plus luxueuses dans les rues et sur les hauteurs de Monaco.

Né d’une mère anglaise et d’un père français ayant acquis la nationalité américaine, le jeune homme a grandi à la Turbie, sur les hauteurs de Monte Carlo. Pas étonnant qu’il soit tombé amoureux des vrombissements furieux et des lignes élégantes de ces bolides anglais, américains, allemands et italiens.

« des conseils d'entretien et d'achat de voitures»

Ces véhicules rares et inaccessibles, Seb Delanney les conduit sur route ouverte ou sur circuit. De cette passion, il en a fait sa profession. Il réalise régulièrement des vidéos qu’il diffuse sur sa chaîne anglophone « Seb Delanney », ( 217.000 abonnés et 39,5 millions de vues ) et sur sa chaîne francophone « Seb Delanney Fr », ( 242.000 abonnés et 42,3 millions de vues).

Ce passionné donne également des conseils d’entretien et d’achat de voitures et évoque des sujets ayant trait à son « lifestyle » et au sport automobile en général.

Au total, le jeune influenceur totalise donc près de 82 millions de vues.