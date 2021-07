Heineken menacé de boycott pour une publicité

La dernière publicité d’Heineken a du mal à passer. Certains internautes ont appelé au boycott à la suite d’une vidéo mettant en avant la vie sociale retrouvée des vaccinés contre le Covid-19.

Dans une publicité d’une minute, on y aperçoit un groupe de personnes âgées dansant en boîte de nuit avant de finir sur une plage sans vêtements. Une séquence festive qui s’est achevée par un message pro-vaccin :«la nuit appartient aux vaccinés. Il est temps de les rejoindre».

Un choix assumé de soutenir la vaccination qui a irrité de nombreux internautes, qui ont lancé le hashtag #BoycottHeineken sur Twitter. Ces derniers dénoncent une propagande du deuxième brasseur du monde.

Deranged, disgusting and disturbing vaccine propaganda from #Heineken.





The time is not for the vaccinated, the time is for us ALL to come together, break some bread and share a drink...





Just not Heineken.#BoycottHeineken pic.twitter.com/m5MbHHnglu

— Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) July 9, 2021