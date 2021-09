Vidéo : ce perroquet reprend parfaitement «If I Were a boy» de Beyoncé

Le perroquet parlant n’est pas un simple mythe et il en existe même qui poussent la chansonnette. C’est le cas de Chico, résident du Lincolnshire Wildlife Park au Royaume-Uni.

Ce perroquet amazone à couronne jaune chante en effet du Beyoncé. Depuis plus d’un an, il émerveille ses visiteurs qui peuvent l’entendre chanter les premières lignes du succès mondial de la chanteuse : «If I Were a Boy».

Les images du perroquet Chico interprétant le tube sont devenues virales et Sophie, membre du personnel, confirme au journal autrichien Heute que «Chico est certainement l'une des principales attractions du parc».

Les perroquets de l’espèce de Chico vivent entre quarante et cinquante ans. A tout juste 9 ans, Chico a tout le temps d’apprendre de nouveaux airs et d’émerveiller les visiteurs du parc.