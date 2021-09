Un Twittos recense les pires statues rendant hommage à nos célébrités

Le compte Twitter Madame Clairon a publié des dizaines de photos de statues, à l'esthétique douteuse, mais qui ont eu le mérite d'avoir essayé de rendre hommage à nos plus grandes célébrités...

Gérard Depardieu, Coluche, Claude François, Serge Gainsbourg, voici quelques-uns de nos héros qui ont eu le luxe de se faire croquer le portrait par des dessinateurs, sculpteurs et autres photographes de génie. Malheureusement, dans ce musée inclassifiable que nous fait découvrir Madame Clairon, les hommages tiennent plus du fiasco que de la grandeur. Bourvil en statue de ferraille, Fernandel et son visage poudré à l’excès, un gros bloc de neige pour Charles Aznavour, tout y passe. Voici quelques exemples, pour votre plus grand plaisir.

Alors là j’ai clairement éclaté de rire pic.twitter.com/P2SH9Y4qCY — Madame Clairon (@Madame_Clairon) September 14, 2021

Heureusement que je mets une photo de Cloclo parce que c’est clairement introuvable. On dirait une mémé pic.twitter.com/cmFfJnnxVS — Madame Clairon (@Madame_Clairon) September 14, 2021