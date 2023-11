Vol d'un WC en or massif de l'artiste italien Maurizio Cattelan : quatre hommes jugés au Royaume-Uni

Plus de quatre ans après le vol d’ «America», une statue en or massif représentant des toilettes, les suspects principaux sont présentés à un tribunal britannique ce mardi 28 novembre, après avoir été inculpés de divers chefs d’accusation quelques semaines plus tôt.

La nouvelle avait fait le tour du monde. En septembre 2019, alors qu’il était exposé au palais de Blenheim en Angleterre, un WC en or massif imaginé par l’artiste italien Maurizio Cattelan avait été volé. Et il aura fallu attendre novembre 2023 pour que quatre suspects soient appréhendés par la justice britannique, qui les a inculpés de plusieurs chefs d’inculpation. Ils comparaissent, ce mardi 28 novembre, devant les tribunaux du pays pour répondre de leur méfait à plus de 5 millions d’euros.

Ainsi, James Sheen, 39 ans, a été inculpé de vol, de conspiration pour déplacer un bien volé et de transfert de bien volé. Michael Jones, qui n’a rien à voir avec l’ancien professeur de la Star Academy, 38 ans, a, lui, été inculpé de vol, alors que Fred Doe et Bora Guccuk, respectivement âgés de 35 et 39 ans ont été inculpés de conspiration pour déplacer un bien volé.

5,5 millions d'euros

Il faut dire que cette oeuvre insolite coûte (très) cher : 4,8 millions de livres pour être exact, soit 5,5 millions d’euros. A ce prix, «America», composé d’un siège, d’une cuvette et d’une chasse d’eau, constituée d’or 18 carats et en parfait état de marche et avait de quoi attiser les convoitises.

L’artiste italien de 58 ans à l’origine de la sculpture, qui présentait son œuvre comme « égalitariste », expliquait dans Le Monde, au moment du larcin, qu’il s’agissait «de l’art du 1 % (incluant les personnes les plus riches du globe) pour les 99 autres pour cent».

C’est dans la nuit du 13 au 14 septembre 2019 que le vol avait été commis, entraînant d’importants dégâts et une inondation dans le palais de Blenheim, un château baroque du sud de l’Angleterre classé au patrimoine mondial de l’Unesco, où l’œuvre d’art était raccordée à la tuyauterie... et pouvait être utilisée, pour une durée maximale de trois minutes, par les visiteurs.

Avant de trôner dans la région anglaise de l’Oxfordshire, «America» avait élu temporairement domicile au musée Guggenheim (New York)… et avait vocation à rejoindre la Maison blanche sous la présidence Trump avant que le projet ne soit stoppé.