Voici les 5 villes au monde qui comptent le plus de restaurants étoilés

La France est-elle le pays de la gastronomie ? Si ses restaurants font saliver le monde entier, sa capitale, Paris, n’est pas la ville qui compte le plus d’établissements étoilés au célèbre guide Michelin. Voici le top 5 de celles qui en comptent le plus.

Tokyo

Au Japon, la gastronomie est élevé au rang d’art. C’est donc sans surprise que Tokyo se hisse à la première place du classement des villes qui ont le plus de restaurants étoilés. Avec 206 établissements répertoriés son le site du guide Michelin, les gourmets ne manquent pas d’adresses pour se faire plaisir. Parmi les tables les plus prisées, car il faut parfois attendre plus d’un an pour obtenir une réservation, on citera Sushi Yoshitake, Makimura, Quintessence, ou encore L’Osier.

Paris

La ville lumière a encore quelques arguments. Avec 112 tables distinguées, elle compte tout de même neuf 3 étoiles tenus par des ambassadeurs de la haute cuisine comme Guy Savoy, Yannick Alléno ou encore Pierre Gagnaire.

Kyoto

C’est encore une ville japonaise qui se distingue. Ancienne rivale de Tokyo, Kyoto cultive l’art de vivre avec un grand nombre de tables étoilées. On en recense 110 sur le site officiel du guide rouge. A noter, certaines tables mettent en avant la cuisine japonaise mais d’autres s’intéressent aux saveurs d’ailleurs à l’image du restaurant Takayama avec ses plats inspirés d’Italie.

Osaka

On dit d’Osaka qu’elle est la capitale gastronomique du Japon. Entre sa cuisine de rue et ses micro-restaurants secrets, la ville est un véritable paradis pour les gourmets. C’est donc tout naturellement qu’on la retrouve dans ce classement avec 95 établissements étoilés dont trois qui peuvent se targuer d’avoir la plus haute distinction.

New York

Si les Américains veulent bien manger, ils doivent se rendre à New York. La « grosse pomme » a quelques très bons restaurants dans ses quartiers. On y dénombre cinq 3 étoiles, treize 2 étoiles et près d’une cinquantaine de 1 étoile. S’ils sont réputés pour le niveau de leur cuisine, ces grandes tables new-yorkaise ont aussi des additions particulièrement salées.