Voici les 5 billets de banque les plus chers au monde

Certains collectionneurs sont prêts à débourser de coquettes sommes pour s'offrir un billet de banque ancien. Voici les exemplaires les plus chers au monde.

Le billet de 1.000 dollars Grand Watermelon

Mis en circulation aux Etats-Unis de 1890 à 1893, le billet de 1.000 dollars Grand Watermelon («grande pastèque»), qui a été surnommé ainsi en raison de la forme des gros zéros au verso de l’exemplaire, est le plus cher de l’histoire.

En janvier 2014, il a été adjugé 3.290.000 dollars, soit environ 2.721.000 euros. Un prix record qui s’explique par sa grande valeur faciale et son année d’émission.

©DR

Le premier billet de banque d'Australie

Emis par la Banque de Nouvelle-Galles du Sud en 1817, le premier billet de banque de 10 shillings a été vendu aux enchères, en 2014, pour près de 224.000 euros.

Découvert en 2005 dans une collection privée en Ecosse, cet exemplaire a probablement été amené dans ce pays par le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, Lachlan Macquarie, d’origine écossaise, ou un de ses proches.

©DR

Le billet de vingt roupies de Zanzibar

Imprimé il y a un peu plus de 112 ans, le billet de banque Zanzibar de vingt roupies est aussi rare que cher. Un de ses billets africains, émis en 1908, sur lesquels figurent à droite huit cueilleurs de fruits et à gauche un voilier, se trouve actuellement dans la collection privée d'un numismate qui a dépensé plus de 190.800 euros pour se l'offrir.

©DR

Le billet de banque d'un million de livres

En 2008, un collectionneur a déboursé pas moins de 100.000 euros pour devenir l'heureux propriétaire de l'un des huit billets de banque d'une valeur faciale d'un million de livres, émis par la Banque d'Angleterre en 1948.

Rédigé à l'encre verte et signé «E.E. Bridges», ministre des Finances de l'époque, cet exemplaire a été mis en circulation dans le cadre du plan Marshall (dispositif d'aide à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale).

©DR

le Billet de Banque de 200 Guilders

Un billet de banque hollandais de 200 guilders s’est vendu aux enchères, en 2013, pour 44.280 euros, d’après le site d’enchères en ligne Catawiki. Au total, seulement 2 millions d’exemplaires ont été édités entre 1860 et 1921. Aujourd’hui, il en resterait une vingtaine.

©DR