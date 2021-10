Une centaine de serpents à sonnette découverts sous une maison

Au début du mois d’octobre, près d’une centaine de serpents à sonnette ont été découverts sous la maison d’une résidente de la ville de Santa Rosa.

Après avoir aperçu quelques reptiles qui rodaient tout près de sa maison, l’habitante a contacté la Sonoma County Reptile Rescue, une organisation spécialisée dans la capture de serpents.

Arrivé à la rescousse, le directeur de l’association, Al Wolf, n’a pas caché sa stupeur face au nombre d'invertébrés découverts sur place. Il faut dire qu’après avoir creusé durant trois heures et quarante-cinq minutes, le professionnel a récupéré un total de 92 serpents à sonnettes, soient 59 bébés et 22 adultes plus précisément.

Pour prendre en charge cette importante prise, jusqu’alors jamais observé comme l’a précisé l’expert en reptiles auprès du San Francisco Chronicle, il a dû s’équiper de deux énormes seaux, pour séparer les petits et les grands.

«J’étais là-dedans avec une lampe de poche et j’ai vérifié tous les coins et recoins avant de pouvoir avancer», a-t-il expliqué avant d’ajouter que «c’était beaucoup de travail physique pendant plusieurs heures, ce qui a nécessité des vérifications à plusieurs reprises».

Des serpents qui se nourrissent principalement de petites espèces comme des rongeurs ou des oiseaux. La propriétaire de la maison, a finalement rapidement compris pourquoi elle n’était pas embêtée par ces petits animaux, d’autant plus que les restes d’un opossum et d’un chat ont également été retrouvés durant les fouilles sous sa maison.

Les serpents ont été relachés

Ces reptiles, qui généralement ne mordent que pour se protéger, ont tous été remis en liberté dans leur habitat naturel. Cependant, Al Wolf a indiqué qu’il compte revenir inspecter la maison de Santa Rosa au début du printemps. D'autres reptiles risquant d’établir à nouveau domicile chez la résidente.

En effet, c’est à cette période que les serpents à sonnette du Pacifique Nord apparaissent et se reproduisent rapidement, puisque les femelles pondent une douzaine d’œufs à la fois.